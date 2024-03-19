Bakan Yerlikaya: “Çanakkale bir milletin yapabileceği en büyük fedakarlığı ve kahramanlığı ortaya koyduğu destandır”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şişli'de bir otelde düzenlenen '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programında şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi. Programa Yerlikaya'nın yanı sıra AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ve çok sayıda şehit ve gazi yakını katıldı.

Çanakkale şehitlerini anarak konuşmasına başlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 asır önce Çanakkale'de destan yazan tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Evladını, gözünden bile sakındığı yavrusunu eline kınalar sürerek, düğüne gider gibi askere yollayan, tüm anne ve babaların önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

"ÇANAKKALE TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN TARİHE YENİDEN YÖN VEREN BİR SAVAŞTIR"

Bakan Yerlikaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşlarının önemini şu sözlerle anlatıyordu; benimle beraber burada muharebe eden askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için, bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım. İşte, Çanakkale ruhu. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif diyordu ya; kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Evet, bu vatan için anadan, yardan, candan geçen gidip de dönmeyen ve şehadete yürüyen nice kahramanlar var. Kundaktaki yavrusuna doyamayan, sevdiğine kavuşamayan, öğrencilerini cepheye gönderip mezun veremeyen okullar var. Çanakkale bir milletin yapabileceği en büyük fedakarlığı ve kahramanlığı ortaya koyduğu böyle bir destandır. Bu mücadelenin nesiller boyu anlatılması, aktarılması en büyük görevlerimizdendir. Bizler; gözünü kırpmadan şehadete yürüyenlerin nesliyiz. Şühedanın aziz davasını anlamak, yaşamak ve yaşatmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Çanakkale; savaşlardan bir savaş, cephelerden bir cephe asla değildir. Çanakkale tarihin akışını değiştiren, tarihe yeniden yön veren bir savaştır. Çanakkale bir millete vurulmak istenen esaret prangalarının kırıldığı yerdir" diye konuştu.

"ÇANAKKALE RUHU HAMD OLSUN BUGÜN DE YAŞAMAKTADIR"

Yerlikaya, "Çanakkale ruhu hamd olsun bugün de yaşamaktadır. 40 yıldır kardeşliğimize kasteden bölücü terör örgütü, Çanakkale'yi geçemeyenlerin artık zihniyetidir. Yüz yıl dahi geçse hesap bitmemiştir, defter kapanmamıştır. Yerel ortaklar adını verdikleri terörist grupları ne kadar desteklerse desteklesinler, sonları hüsrandır, yok olmaktır. 15 Temmuz gecesi ihanet şebekesi FETÖ'nün eliyle yapılmaya çalışılanın, bir işgal teşebbüsü olduğunu çok iyi biliyoruz.109 yıl önce Çanakkale'de, ardından Milli Mücadele'de, göğsünü vatan için siper eden şühedanın torunları, o karanlık gecede de, bu ihanet ve işgal girişimini kendi karanlığında boğmuştur. Çanakkale ruhu ölmedi yaşıyor. Çünkü Çanakkale; imanla, inançla, şehadet şuuruyla, istiklal coşkusuyla yazılan bir vatan yeminidir. Çanakkale nesiller boyu yaşayacak ve yaşatılacak olan milli varlığın gereğidir" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİ EMANETİMİZ, DAVALARI DAVAMIZ, YOLLARI YOLUMUZDUR"

Yerlikaya, "Şehitlerimizin emanetleri emanetimiz, davaları davamız, yolları yolumuzdur. Canınız pahasına yazdığınız şanlı destanların mirasını aynı ruh, aynı şuur ve aynı inançla yaşatmaya devam edeceğiz. Bu sorumluluğun gereklerini yerine getirecek tecrübeye, birikime ve heyecana sahip olan Murat Kurum Bakanımız, inşallah medeniyetimizin baş tacı İstanbul'un şehremini olduğunda, kazanan sadece Cumhur İttifakı olamayacak, İstanbul olacak. Bu kutlu yolda Sayın Murat Kurum Bakanımıza başarılar diliyorum" dedi.