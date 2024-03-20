Bu işbilmezler İstanbul’un kaderi değil

Başkan Erdoğan, Gayrettepe'den ve Halkalı'dan başlayarak İstanbul Havalimanı'na bağlanan 69 km'lik ring hattının Arnavutköy-İstanbul Havalimanı etabının açılışına Külliye'den canlı bağlantıyla katıldı.Bu hat sayesinde Arnavutköy'den havalimanına 8 dakikada gidilebilecek. Aynı zamanda bu açılışla Arnavutköy'ü, Gayrettepe- Kâğıthane-İstanbul Havalimanı hattına da bağlıyoruz. Arnavutköy-Gayrettepe arasındaki ulaşım da bu metro ile 41 dakikaya düşüyor. Bu projenin Halkalı istikametindeki etabını da inşallah bir yıl içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz. Böylece 69 kilometrelik mesafesiyle Türkiye'nin en uzun raylı sistem ring hattını tamamlayacağız. Bugün hizmete açtığımız eserle birlikte İstanbul Havalimanı'nın açılmasından bu yana İstanbul'a 162 kilometreye yakın raylı sistem kazandırdık.Son 5 yılda İstanbul'da belediye tarafından yapılan metro uzunluğu sadece 8 kilometre. Kalan tüm projeler ya daha önceki dönemden kalmadır ya da bakanlığımız tarafından hayata geçirilmiştir. Taş üstüne taş koymadılar. Yol yapmayı, tünel yapmayı, köprü yapmayı, metro yapmayı, vapur işletmeyi mevcut ulaşım hatlarını verimli şekilde çalıştırmayı bilmeyen bir belediye yönetiminin yol açtığı bu acı tablo, İstanbul'un kaderi değil. Bırakın yeni projeler geliştirmeyi, sorunsuz, sıkıntısız işleyen bir sistemi devam ettirmeyi bile beceremediler.Artık İBB nereye gittiği belli olmayan deste deste para görüntüleriyle anılmakta. Sorsanız, 'Bu paralarla CHP'ye il binası alındı' diyorlar. Ama alındığı söylenen il binasına ödenen rakamla ortadaki paralar arasındaki orantısızlığı kimse izah edemiyor. Bir taraftan üstgeçitlerin gövdesine 'israf değil' derken, öbür taraftan deste deste dolarlar ile neyi nerede harcıyorlar belli değil. Şimdiye kadar yapılan açıklamaların hepsi bir öncekini tekzip etti, yalanladı, şüphe bulutlarını dağıtmak bir yana daha da arttırdı.