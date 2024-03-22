Ayşe Betil: Dünya sanatında Türk imzası

Sanat dünyasında ağırlıklı olarak figüratif eserleri ve çok katmanlı sanat anlayışıyla tanınan ressam Ayşe Betil, sanat yolculuğuna başladığı ilk günden itibaren ortaya koyduğu özgün tarzı ve yaratıcılığıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Betil'in sanat serüveni, 2022 yılında Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleşen "Ellerimde İnsan Lekeleri" adlı ilk kişisel sergisiyle büyük bir ivme kazanmış, bu sergide sanatseverler Betil'in derinlikli figüratif eserleriyle buluşmuştu. Sanatçının ikinci kişisel sergisi olan "Senden Sonra" ise, 2023 yılının Kasım ayında yine Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleşmiş, duygusal ve estetik bir deneyim sunmayı hedef bu sergi, sanatseverlerden tam not almıştı.

SINIRLARI AŞAN SERGİLER

Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda uluslararası arenada da etkileyici bir kariyer inşa eden ve Paris, Venedik, Londra gibi dünya şehirlerinde düzenlenen sergilerde eserleriyle yer alarak Türk sanatını uluslararası alanda temsil eden Betil, son olarak dünyanın en saygın sanat fuarlarından biri olan art3f'e davet edildi.

Ayşe Betil, uluslararası sanat sahnesinde önemli bir yeri olan Art3f International Contemporary Art kapsamında gerçekleşen sergilerde dikkat çekici bir başarı elde etti. Bu prestijli etkinlik kapsamında 20-22 Ekim 2023'te Marsilya, 9-12 Kasım 2023'te Bordeaux, 26-28 Ocak 2024'te Paris, 2-4 Şubat 2024'te Strassbourg olmak üzere, Fransa'nın farklı şehirlerinde düzenlenen sergilere katılarak bu fuarlardaki tek Türk ressam olarak ön plana çıktı.

Sanatçının yağlı boya, kara kalem, pastel kalem ve karışık teknik olmak üzere bir çok tekniği bir araya getirdiği eserleri büyük ilgiyle karşılanırken, eserlerdeki benzersiz tarz ve derin anlatım, sanatseverlerin hafızasına kazındı.

ULUSLARARASI SANAT YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR

Betil'in bundan sonra katılacağı Art3f sergisi, 5-7 Nisan 2024 tarihleri arasında Barcelona'da gerçekleşecek. Bu etkinlik, Betil'in uluslararası alandaki etkileyici performansını sürdürmesi ve sanatını daha geniş bir kitleyle paylaşması için heyecan verici bir fırsat sunmasının yanı sıra Türk resim sanatının dünya çapındaki tanınırlığını artırmaya da devam edecek.

Bu benzersiz sanat yolculuğundaki önemli bir diğer durak ise Betil'in 27 Mart - 10 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek olan solo sergisi olacak. Bu sergi, Art Studio Finestreria iş birliğiyle Milano'da düzenlenecek. Bu sergiyle eserlerini yurt dışında bireysel olarak sergileme fırsatı bulacak olan sanatçı, sanatseverlere yine konuşulmaya değer bir deneyim sunacak.

Tüm bunların yanı sıra Betil, dünya çapındaki sanat fuarlarından biri olan World Art Dubai'de de eserleriyle yer alacak. 2-5 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bu fuar, Betil'in eserlerini geniş bir uluslararası kitleye tanıtma ve Türk resim sanatının küresel etkisini artırma imkânı sağlayacak.