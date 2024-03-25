CHP’nin kalesinden Mehmet Öntürk’e tam destek

Hatay'ı 10 yıldır hizmete muhtaç bırakan, yolları, su ve kanalizasyon altyapısını yapmayan vurdumduymaz belediyecilik anlayışından kurtaracaklarını ve Hatay'ı tüm dinamikleriyle ayağa kaldıracaklarını kaydeden Öntürk'e tam destek olacaklarını belirten Arsuzlu vatandaşlar, Hatay'ın makus talihini yeneceği günü dört gözle beklediklerini belirtti.
"ARSUZ'U AKDENİZ'İN İNCİSİ YAPACAĞIZ"
Arsuz'un tatil bölgesi olduğu kadar tarımıyla da ön planda olduğunu kaydeden Öntürk, tarıma büyük destekler vereceklerini söyledi. Arsuz'un deniz sezonunun 8 ay sürdüğünü belirten Öntürk, sahili ile bilinen Arsuz'un deniz turizmine yapılacak yatırım ile 100 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacağını kaydetti.
Hatay'ın Antalya ve Muğla'dan hiçbir eksiğinin olmadığını, tam aksine oraya giden iş gücünün Hataylılardan oluştuğunu dile getiren Öntürk; "Arsuz'umuzun deniz turizmine, tarımına, doğa turizmine büyük yatırım yapacağız. Bu bölgenin potansiyelini kullanamayan bir Hatay Büyükşehir Belediyesi yönetimi var. Beceriksizlerle artık vedalaşma, işi ehline bırakma zamanı gelmiştir. Arsuz'un, Karaağaç'ın yollarını, altyapısını ve su işlerini tamamladıktan sonra yapılacak yatırım ile 8 aylık deniz sezonunu fırsat bilerek Arsuz'u Akdeniz'in incisi yapacağız" ifadelerini kullandı.