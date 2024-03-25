CHP’nin kalesinden Mehmet Öntürk’e tam destek

"ARSUZ'U AKDENİZ'İN İNCİSİ YAPACAĞIZ"

Arsuz'un tatil bölgesi olduğu kadar tarımıyla da ön planda olduğunu kaydeden Öntürk, tarıma büyük destekler vereceklerini söyledi. Arsuz'un deniz sezonunun 8 ay sürdüğünü belirten Öntürk, sahili ile bilinen Arsuz'un deniz turizmine yapılacak yatırım ile 100 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacağını kaydetti.