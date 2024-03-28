20 ilde FETÖ’ye yönelik ’Kıskaç-11’ operasyonu: 70 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları ve kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından FETÖ'cülere göz açtırmayacağının mesajını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri, TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Aksaray, Bolu, Gaziantep, Sakarya, Muğla, Mersin, Manisa, İstanbul, Kayseri, Kars, Erzurum, İzmir, Elazığ, Adana, Uşak, Denizli, Sivas, Mardin, Edirne ve Bursa'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Kıskaç-11" operasyonlarında 70 şüpheli gözaltına alındı.

"EMNİYET MAHREM YAPILANMASI" ÇÖKERTİLDİ

FETÖ/PDY silahlı terör örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları ve kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları belirlendi. Ayrıca ankesörlü telefonlarla iletişim kuran şüpheliler, örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları tespit edildi. İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

"FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 ilde FETÖ'ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen "Kıskaç-11" operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını belirterek,"FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.

Yerlikaya operasyonlarla ilgili şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri, TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Aksaray, Bolu, Gaziantep, Sakarya, Muğla, Mersin, Manisa, İstanbul, Kayseri, Kars, Erzurum, İzmir, Elazığ, Adana, Uşak, Denizli, Sivas, Mardin, Edirne ve Bursa'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kıskaç-11' operasyonlarında şüphelilerin:

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI, ARANMA KAYDI VE BYLOCK...

Örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."