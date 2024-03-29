İYİ Parti’den CHP’ye zehir zemberek ’Kent Uzlaşısı’ tepkisi: Esenyurtlular direnç göstermezse ilk kurtarılmış bölge olacak

CHP ile DEM Parti arasında 'Kent Uzlaşısı' adı altında ittifaka gidildi. İstanbul'da DEM'li 31 Meclis Üyesi CHP listelerinden aday gösterildi. DEM Parti'nin, CHP listelerinden giren Mclis üyeleri ile İBB'de grup kurma ihtimali hayli yüksek görünüyor. DEM Parti'yi Esenyurt'ta ise CHP listelerinden sadece Meclis üyesi göstermek yetmedi. CHP'li Başkan adayı Ahmet Özer'i de DEM Parti belirledi. PKK ve terörist başı Abdullah Öcalan'ı öven Ahmet Özer, DEM'in talebiyle CHP'nin Esenyurt'taki adayı oldu. İYİ Parti'den CHP'nin Esenyurt'taki kirli işbirliğine çok sert bir tepki geldi.