Resmi Gazete’de yayımlandı: İçişleri Bakanlığı bin 608 personel alacak

İçişleri Bakanlığı'na büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, destek personeli, teknikeri mimari arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı ünvanlarında sözleşmeli personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete yayımlanan duyuruda, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fikrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon ünvanı belirtilen toplam 1608 boş pozisyon ünvanları için personel alımı yapılacaktır. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacaktır" ifadeleri yer aldı.