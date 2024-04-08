Bakan Özhaseki’den Hatay’a 14,2 milyarlık yatırım müjdesi

Bir takım icelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay'a gelen Bakan Özhaseki, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na seçilen Mehmet Öntürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Antakya EXPO yerleşkesinde gerçekleşen ziyaret öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "YSK'nın aldığı karar hayırlı olsun. Hatay'da bundan sonra hizmet dönemi başladı" dedi.

Eskilerin 'seçim biter, geçim başlar' sözleriyle konuşmasını sürdüren Bakan Özhaseki, bu geçimin en güzelinin yapılacağı günlerde olduklarının altını çizerek, herkesi kucaklayarak, yaraları sararak, Hatay'ı eski şaşalı günlerine döndürmek için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını, bunun gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.