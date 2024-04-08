Bakan Özhaseki’den Hatay’a 14,2 milyarlık yatırım müjdesi

Bir takım icelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay'a gelen Bakan Özhaseki, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na seçilen Mehmet Öntürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Antakya EXPO yerleşkesinde gerçekleşen ziyaret öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "YSK'nın aldığı karar hayırlı olsun. Hatay'da bundan sonra hizmet dönemi başladı" dedi.
Eskilerin 'seçim biter, geçim başlar' sözleriyle konuşmasını sürdüren Bakan Özhaseki, bu geçimin en güzelinin yapılacağı günlerde olduklarının altını çizerek, herkesi kucaklayarak, yaraları sararak, Hatay'ı eski şaşalı günlerine döndürmek için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını, bunun gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.
YARALARI SARMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Depremde en fazla zarar gören yerin Hatay olduğunu ve bunu herkesin bildiğini dile getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'ye, "Hatay'da 254 bin civarında konutumuz yerle bir oldu. 55 bin kadar da iş yerimiz. Binlerce kardeşimizi de toprağa verdik. Allah onlara rahmet etsin. Allah geride kalanlara sağlık, sıhhat versin. Bize düşen bu hasarın altından kalkabilmek. Bir an önce yaraları sarabilmek. Asrın afeti olarak gördüğümüz bu belayı asrın dayanışmasına döndürebilmek. Onun içindir ki gece gündüz demeden uğraşıyoruz. Bir taraftan tabii ki biz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bütün ekibimizle birlikte Hatay'dayız. Diğer deprem bölgelerimizdeyiz. Ama bunu da söylemekte fayda var hakkı teslim etmek açısından. Sağlık Bakanlığımız burada, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız bütün ekipleriyle birlikte buradalar. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Üstlerine ne düşüyorsa bir dayanışma içerisinde bu işi beraberce götürüyoruz. Şimdi de inşallah belediyemizin de desteğiyle birlikte çok daha hızlı bir vaziyette yaraları sarmaya devam edeceğiz" dedi.
HATAY'A 14,2 MİLYARLIK ALT YAPI YATIRIMI MÜJDESİ
Bütün ilçelerde işe başladıklarına dikkat çeken Bakan Özhaseki, sadece merkezde 19 yerde şantiyelerinin olduğunu ve şu anda 144 bin bağımsız birimin inşaatı devam ettiğini belirterek, " Bir taraftan köy evlerimiz devam ediyor. Bunun dışında bir taraftan yerinde dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlarımızın müracaatını değerlendiriyoruz. Onları da takviyelemeye devam ediyoruz. Bir taraftan da belki çok kalıcı bir hizmet de bu işin altyapısı olacak. Altyapı tamamıyla zaten çökmüş vaziyette. Sadece biz ara ara buralarda yaptığımız revizelerle veyahut da geçici olarak vatandaşımızın ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla işi ayakta tutuyoruz. Bunlar da sürdürülebilir değil. Şimdi bizim elde ettiğimiz özel bir kredi var Dünya Bankası'ndan tam 14,2 milyar lirayı Hatay için kullanacağız. Projelerimiz hazır. Önümüzdeki günlerde ihalelere çıkacağız. İnşallah en güçlü firmalar alacak. Ve bizim istediğimiz şekilde hızlı davranıp bir taraftan su şebekelerinin tamamını yenileyeceğiz. Depolarımızı yapacağız. Bir taraftan kanalizasyon hatlarımızı yapacağız. Bir taraftan da arıtma Tesislerimizi gözden geçirip onları da belediyemizle birlikte en faal bir şekilde çalışacak hale getireceğiz." açıklamalarında bulundu.
2025 YAZI VEYA SON BAHARINDA HERKESİN EVİNDE OLMASINI PLANLIYORUZ
Bütün bunlar yapılırken inşaatların devam ettiğini kaydeden Bakan Özhaseki, planlarının gelecek sene ortası veyahut da güz aylarına kadar Hatay'daki bütün hak sahiplerine hem evlerini hem iş yerlerini bitirip verebilmek olduğunu belirterek, "Çok acı hatıralarımızın olduğu buradaki mahallelerimizde daha önceden kentsel dönüşüm yapalım diye uğraştığımız mahallelerde bile bir sürü provoke olaylarla mani olmak için çırpınanlar şimdi vicdanen nasıl hissediyorlar kendilerini bilemem. Çünkü oralarda binlerce vatandaşımız öldü. Keşke olmasalardı. Keşke yedi sekiz sene önce başlattığımız bu kentsel dönüşüm projelerini burada bitirebilmiş olsaydık, binlerce vatandaşımız da yaşıyor olurdu. Ama artık geriye bakmıyoruz. Bunları söylemenin de kimseye bir faydası yok. Bundan sonra biz önümüze bakacağız. Biz burada bakanlık olarak hep var olacağız. Valilik zaten sağ olsun üzerine düşeni yapıyordu. Şimdi de inşallah belediye tarafında büyükşehir tarafında ve ilçelerimizde hep birlikte kol kola gireceğiz. Hatay'ı ayağa kaldıracağız."