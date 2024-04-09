YSK, Hatay seçimlerine son noktayı koydu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin kazandığı Hatay'daki yerel seçim sonuçlarının iptal edilmesi için CHP'nin yaptığı bavuruyu reddetti. 31 Mart'ta gerçekleşen seçimlerde AK Parti adayı Mehmet Öntürk 346 bin 60 oy ve yüzde 44.48 oy oranı, CHP adayı Lütfü Savaş ise 342 bin 699 oy ve yüzde 44.05 oy oranına ulaşmıştı. Diğer taraftan YSK Yeniden Refah Partisi'nin , Iğdır Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebini, AK Parti'nin Bitlis Tatvan'da oyların yeniden sayılması yönündeki talebi de reddetti.