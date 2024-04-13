Depremzedeler konutlar için ‘mucize gibi’ diyor

Depremde büyük hasar alan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor. Konutlarını alan vatandaşlar 1 yıldır çadır ve konteyner kentlerde yaşamanın ardından hayalini kurdukları evlerini gönüllerince düzenleyip taşınmaya başlıyor. Taşınma sürecini düzenli olarak izleyen İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, süreci SABAH'a anlattı.Depremden 14 gün sonra konutların temelinin atıldığını ve 11 ayda bitirildiğini anlatan Soylu, "Bunu başka bir ülkede göremezsiniz. Koca bir bölge yıkıma uğradı. Bugünkü durumu geçen yıl kimse tahmin edemezdi. Bir yıl sonraki durumu da şimdi tahmin edemeyiz. İnsanlara 6 ay önce 'evlerinizi depremin yıldönümünde bitireceğiz' dediğimizde kimse inanamıyordu ama şimdi evlere yerleşiyorlar. Geçen yıl bugünü kimse hayal edemezdi. Vatandaşlarımız 'mucize gibi' diyorlar. İlk dönem 4 ay Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeydim. O zaman ben de inanamıyordum. '6 ayda ancak yolar açılırız, enkaz kaldırılmaya başlanabilir' diyordum ama kısa sürede devletimiz her şeyi halletti" dedi.İslahiye'de yıkılan ve ağır hasarlı olan 5 bin 500'ün üzerindeki yapının yıkılıp enkazların kaldırıldığını anlatan Soylu, "Şimdi çevreyi düzenliyoruz. İslahiye'de 3 bin 90 konut yapılacak. Bugüne kadar 980 konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim edildi. Bu bizim için çok mutluluk verici. Çünkü 1 yıl içinde böyle konut yapılacağını ve teslim edileceğini kimse beklemiyordu. Konutların anahtarlarını hak sahiplerine vermemizle birlikte evlere geçişler başladı. Bayram öncesi yaklaşık 100 ailenin evlerine geçti. Bayramdan sonra da çok sayıda vatandaşımız evlerine taşınmak için hazırlık yapıyor. Bayramı beklemelerinin nedeni ise bir kısmının tatile gitmesi, bir kısmının da bayramı mevcut yerlerinde geçirdikten sonra taşınmayı tercih etmesi. Şu anda evlere geçiş hummalı bir hazırlık var. Kimisi klima taktırıyor, kimisi cam balkon yaptırıyor, kimisi başka ek özelliklere için usta bekliyor. Bu da evlere taşınma sürecini doğal olarak biraz uzatıyor" diye konuştu.Merkezin yanı sıra kırsalda da köy evlerinin yapımının hızla sürdüğünü anlatan Soylu, "Bayramdan sonra onların da teslimine başlayacağız. Fay hatlarının yoğun olduğu ve zemini uygun olmayan bazı köylerde ise evler farklı yerlere yapıldı. Tüm bu süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yürütüyor. Tabi işin üst koordinesinde de sayın Cumhurbaşkanımız düzenli bir şekilde işin takibini yapıyor. Biz de hem vatandaşımızın ihtiyacı bir an önce giderilsin hem de sayın cumhurbaşkanımıza mahcup olmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. Soylu, "İslahiye'de farklı yerlere kurulan 11 konteyner kentte 23 bin kişi yaşıyor. Bu nüfus ülkemizdeki pek çok ilçeden daha fazla. Konteyner kentte de normal bir kenteki gibi suyu, kanalizasyon, elektrik, çöp toplama ve çevre düzenlemesi, gibi hizmetler veriliyor" dedi.Bayramı yeni yuvalarında giren Tuncay ve Şehnaz Bağrıaçık çifti yaşadıkları mutluluğu SABAH'a anlattı. Şehnaz Bağrıaçık (40) "Depremde yaşadıklarımız anlatılmaz. Rabbim kimseye yaşatmasın. Evimiz yıkılmadı ama ağır hasar aldı. Hep temiz ve beyaz bir mutfağım olsun isterdim. Şimdi bu evde var. Devlet bize sahip çıktı. Hiçbir eksiğimiz yoktu. Allah razı olsun. Ramazan ayını burada geçirdik. Burada çok rahatız" diye konuştu. Tuncay Bağrıaçık ise (43) "TOKİ binaları depremde yıkılmadı, genel olarak güvenli olarak görülüyor. Biz de kendimizi güvende hissediyoruz" diye konuştu.