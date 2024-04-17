Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-26' operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
7️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-26" operasyonlarında 2️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 17, 2024
Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla… pic.twitter.com/HefOIDKeAn