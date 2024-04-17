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Giriş Tarihi: 17.4.2024 12:05

Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-26' operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

DHA
Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-26' operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı
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