SON DAKİKA | Bakan Tunç’tan DEM Parti açıklaması: Teröre desteğe devam ederse kapatılabilir

TERÖRE DESTEĞE DEVAM EDERSE KAPATILABİLİR

Yasal mevzuat çerçevesi içinde bir belediye terörü destekliyorsa geçmişte uygulamalı gördük. Hiç kimse durduk yere kayyum atanmasını parti kapatılmasını ister mi? Millet düşmanlarına kaynakları aktarırsanız anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde o yetkiler kullanılır. Bu yetkileri kullanmak zorunda kalmamalı.