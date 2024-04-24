SON DAKİKA | Bakan Tunç’tan DEM Parti açıklaması: Teröre desteğe devam ederse kapatılabilir

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililere soruşturmaya yönelik gazetecilerin sorularını cevapladı.
Bakan Tunç, şunları kaydetti;
Diyarbakır Sur'daki adli soruşturma devam ediyor. Ülkemizin milletimizin birlik beraberliği ile ilgili konularda sinir uçlarıyla oynarsanız adli ve idari soruşturmalarla karşı karşıya kalırsınız.
TERÖRE DESTEĞE DEVAM EDERSE KAPATILABİLİR
Yasal mevzuat çerçevesi içinde bir belediye terörü destekliyorsa geçmişte uygulamalı gördük. Hiç kimse durduk yere kayyum atanmasını parti kapatılmasını ister mi? Millet düşmanlarına kaynakları aktarırsanız anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde o yetkiler kullanılır. Bu yetkileri kullanmak zorunda kalmamalı.