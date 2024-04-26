AYM’de 62. kuruluş yıldönümü töreni

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 62'nci kuruluş yıldönümü töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. AYM Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen AYM'nin 62'nci kuruluş yıldönümü ve yeni üye Prof. Dr. Ömer Çınar'ın ant içme törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, milletvekilleri, yüksek yargı üyeleri katıldı.AYM Başkanı Kadir Özkaya açılış konuşmasında, "Anayasa Mahkemesi ile diğer yargı organları, yasama ve yürütme arasında işbirliği, düzen ve uyumun sağlanabilmesi için, aralarında daima iyi bir iletişimin bulunmasına da ihtiyaç bulunduğunu" kaydetti. Konuşmanın ardından yeni üye Ömer Çınar ant içti. Erdoğan, Çınar'ı tebrik etti.