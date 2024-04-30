Firari FETÖ’cü eski polis yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda FETÖ'ye üyelik suçundan meslekten ihraç edilen ve hakkında 8 yıl 4 ay cezası bulunan eski polis memuru O. A yakalandı. O.A.'nın KOM Şube Müdürlüğü'nde yapılan incelemesinde 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' suçundan 5 yıl, 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan ise 3 yıl 4 ay olmak üzere toplanda 8 yıl 4 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından O.A. adli makamlara sevk edilerek cezaevine gönderildi.