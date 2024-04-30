Haberler Gündem Haberleri Firari FETÖ’cü eski polis yakalandı
Giriş Tarihi: 30.4.2024 14:19

Firari FETÖ’cü eski polis yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda FETÖ’ye üyelik suçundan meslekten ihraç edilen ve hakkında 8 yıl 4 ay cezası bulunan eski polis memuru O. A yakalandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Firari FETÖ’cü eski polis yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda FETÖ'ye üyelik suçundan meslekten ihraç edilen ve hakkında 8 yıl 4 ay cezası bulunan eski polis memuru O. A yakalandı. O.A.'nın KOM Şube Müdürlüğü'nde yapılan incelemesinde 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' suçundan 5 yıl, 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan ise 3 yıl 4 ay olmak üzere toplanda 8 yıl 4 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından O.A. adli makamlara sevk edilerek cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Firari FETÖ’cü eski polis yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA