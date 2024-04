PKK’dan alçak çağrı: Duran Kalkan 1 Mayıs’ta Taksim’e toplanma çağrısı yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle İstanbul'da 40 ayrı noktada 1 Mayıs etkinliklerinin yapılabileceğini ancak terör örgütlerinin "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek Taksim Meydanı'na izin verilmeyeceğini açıkladı. PKK terör örgütünün elebaşlarından Duran Kalkan, 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda toplanma çağrısı yaptı.

ALÇAK 1 MAYIS ÇAĞRISI

PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan, yayınlanan videosunda, Tüm Kürtler nerede olurlarsa olsunlar 1 Mayıs meydanlarını doldurmalı, sokaklara akmalılar. 1 Mayıs kutlamalarına her yerde katılmalılar. Öncülük etmeliler, işçilerle, emekçilerle birlik olmalılar her yerde, halklarla birlik olmalılar ve özgürlük hamlemizi gerçekten de küresel düzeyde yeni bir zirveye çıkarmalılar. Bu gerekli, özellikle de dünyanın her tarafında bunu yapabilmek için bir fırsat 1 Mayıs. O halde bu durumu iyi değerlendirelim. Herkes şimdiden hazırlık yapsın ilişki kursun, örgüt dilesin, ne gerekiyorsa onu yapsın. Ama 1 Mayıs'ı tüm işçi ve emekçilerle, tüm sosyalist sol güçlerle, tüm ezilenler ile kadın ve gençlerle birlikte dünyanın dört bir yanında Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için mücadele edildiği bir gün haline getirelim" dedi.

DEM PARTİ DE 1 MAYIS İÇİN TAKSİM ÇAĞRISI YAPTI

PKK terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti de çağrıya uyarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 10.00'da Beşiktaş Balmumcu Barbaros Yokuşu'nda toplanarak Taksim Meydanı'na yürüme çağrısı yaptı. DEM Parti dışında çok sayıda sendikanın bağlı olduğu KESK ve DİSK de Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürüme çağrısında bulundu.

CHP DE SARAÇHANE'DEN TAKSİM'E YÜRÜYECEK

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çevik de Fatih Saraçhane'de saat 10.00'da toplanarak, Taksim Meydanı'na yürüme açıklaması yaptı. Çevik çağrısında, "1Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz. Toplanma alanı: Saraçhane, Saat: 10.00" dedi.