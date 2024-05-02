Araçlar yolda kaldı ev ve işyerlerini su bastı

Ankara'da önceki akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve dolu, hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Keçiören, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut ve Çankaya ilçelerinde etkili olan yağmur sonrası binden fazla su baskını ihbarı yapıldı. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı. Araçlar göle dönen yollarda trafikte kalırken altgeçitlerin tamamına yakınında su baskınları yaşandı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşları, itfaiye, AFAD ve dalgıç polis ekipleri kurtardı. Sağanaktan etkilenen bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve metrolara sığınırken, Beşevler metro istasyonunu da su bastı, yolcular bir süre istasyonda mahsur kaldı.
5 METRELİK ÇUKUR OLUŞTU
Yenimahalle ilçesi Pamuklar Mahallesi Uygun Sokak'ta sağanak nedeniyle yol çöktü. Çökme meydana gelen yerde derin çukur oluştu. Yaklaşık 4 metrekarelik alanda meydana gelen çökme nedeniyle elektrik direği, telefon panosu ve sokak levhası da devrilerek 5 metrelik çukura düştü.
1330 BASKIN İHBARI GELDİ
Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli yağışın ardından sahaya inerek çalışmaları yerinde takip etti. Yaklaşık 1330 su baskını ihbarı geldiğini belirten Vali Şahin, bunların 950'sine müdahale edildiğini, 350'sine ise müdahalenin sürdüğünü aktardı.
GÜZERGÂHLAR KAPATILDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü ise kent genelinde yaşanan sağanak nedeniyle pek çok tünelin ulaşıma kapandığını duyurdu. Bazı metro hatlarını su basarken, bölgeyi besleyen enerji hatları da kesildi.
Ankara-Kırıkkale karayolu Elmadağ yakınlarında sağanak yağışla birlikte oluşan sel, karayolunu ulaşıma kapattı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
"ZARARIMIZ BÜYÜK"
Ankara'da işyerini su basan esnaf Mehmet Demirhan:
Mobilyalar zarar gördü. 50 bin TL'den
fazla zararımız var.
Çankaya ilçesi Beşevler semtinde kafe işletmecisi Celal Öğmen:
Yoğun yağmur neticesinde
Beşevler Kavşağı'nda biriken su depomuza, oradan
da imalathanemize doldu. Yeterli bir altyapı
çok eskiden beri yok. 17 yıldır buradayım. Daha
önce de baskınlar olmuştu; ama bu kadar ağır bir
zararımız olmamıştı. Burada kapsamlı bir altyapıya
ihtiyaç var.
Kafe işletmecisi Oğuzhan Mülayim:
Her
yıl yaşadığımız sıkıntıyı bu yıl yine yaşadık.
Malzemeler tamamen çöp durumda. 100-150 bin
liraya yakın zararımız var.
Gazi Mahallesi'nde evini su basan Emine Öztürk:
Tekrar aynı olay yaşamayız dedik ama sonradan
bir baktık çok aşırı bir yağış, afetti resmen.
Zararımız çok büyük, kullanılacak eşya kalmadı. Daha
yeni de almıştık. Maalesef hepsini çöpe atacağız.
YURT GENELİNDE ETKİLİ OLDU
Mersin, Adana, Antep, Osmaniye, Hatay, Kilis için de toz taşınımı nedeni ile yağmurun çamur seklinde olabileceği belirtildi. Yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.