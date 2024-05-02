Araçlar yolda kaldı ev ve işyerlerini su bastı

Ankara'da önceki akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve dolu, hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Keçiören, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut ve Çankaya ilçelerinde etkili olan yağmur sonrası binden fazla su baskını ihbarı yapıldı. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı. Araçlar göle dönen yollarda trafikte kalırken altgeçitlerin tamamına yakınında su baskınları yaşandı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşları, itfaiye, AFAD ve dalgıç polis ekipleri kurtardı. Sağanaktan etkilenen bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve metrolara sığınırken, Beşevler metro istasyonunu da su bastı, yolcular bir süre istasyonda mahsur kaldı.Yenimahalle ilçesi Pamuklar Mahallesi Uygun Sokak'ta sağanak nedeniyle yol çöktü. Çökme meydana gelen yerde derin çukur oluştu. Yaklaşık 4 metrekarelik alanda meydana gelen çökme nedeniyle elektrik direği, telefon panosu ve sokak levhası da devrilerek 5 metrelik çukura düştü.Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli yağışın ardından sahaya inerek çalışmaları yerinde takip etti. Yaklaşık 1330 su baskını ihbarı geldiğini belirten Vali Şahin, bunların 950'sine müdahale edildiğini, 350'sine ise müdahalenin sürdüğünü aktardı.Ankara Emniyet Müdürlüğü ise kent genelinde yaşanan sağanak nedeniyle pek çok tünelin ulaşıma kapandığını duyurdu. Bazı metro hatlarını su basarken, bölgeyi besleyen enerji hatları da kesildi.Ankara-Kırıkkale karayolu Elmadağ yakınlarında sağanak yağışla birlikte oluşan sel, karayolunu ulaşıma kapattı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.Mobilyalar zarar gördü. 50 bin TL'denfazla zararımız var.Yoğun yağmur neticesindeBeşevler Kavşağı'nda biriken su depomuza, oradanda imalathanemize doldu. Yeterli bir altyapıçok eskiden beri yok. 17 yıldır buradayım. Dahaönce de baskınlar olmuştu; ama bu kadar ağır birzararımız olmamıştı. Burada kapsamlı bir altyapıyaihtiyaç var.Heryıl yaşadığımız sıkıntıyı bu yıl yine yaşadık.Malzemeler tamamen çöp durumda. 100-150 binliraya yakın zararımız var.Tekrar aynı olay yaşamayız dedik ama sonradanbir baktık çok aşırı bir yağış, afetti resmen.Zararımız çok büyük, kullanılacak eşya kalmadı. Dahayeni de almıştık. Maalesef hepsini çöpe atacağız.Mersin, Adana, Antep, Osmaniye, Hatay, Kilis için de toz taşınımı nedeni ile yağmurun çamur seklinde olabileceği belirtildi. Yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.