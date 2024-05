Muşlu annelerin evlat mücadelesi sürüyor

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, 'Anneler direniyor' ve 'Yeter artık evlatlarımızı bırakın' pankartları açtı. 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyleyen baba Alaattin Koçhan oğluna teslim olması çağrısında bulunarak, "2016 yılında oğlum Ersin'i Bursa'dan götürdüler. Oğlum, beni duyuyorsan, neredeysen çık gel. Her bayram bir tarafımız boş, her zaman yanımda bir eksiklik görüyorum. Dağda, taşta dolanmakla bir yere varılmaz. Devlet seni serbest bırakır, gel devlete teslim ol. Senin yerine gerekirse ben hapis yatarım. DEM Parti'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Onların çocukları olsa kabul ederler mi?" dedi. Anne Gülbahar Teker ise, DEM Parti ve PKK'dan korkmadıklarını söyledi. Bütün ailelerden destek beklediklerini dile getiren Teker, "5 yıla yakındır burada nöbet tutuyoruz. Oğlumu DEM Parti, PKK'dan istiyorum. Çocuklarımızı getirip bize versinler. Hiçbirinden korkmuyoruz ve eylemimize devam edeceğiz. Annelerbabalar artık ağlamasın" diye konuştu.