Şanlıurfa’da DEM ilçe binasına saldırı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) binasına gece saatlerinde saldırı gerçekleştirildi. Meydan Mahallesi'ndeki Abdulkadir Erdil Caddesi üzerinde bulunan ilçe binası camına sert bir cisim ile vuran saldırgan ya da saldırganlar, ilçe binasında maddi hasara oluşturdu.

Saldırganların kimliği henüz belirlenmezken, dün yapılan saldırı ile ilgili gözaltına alınan, seçim sonrası DEM Parti'den istifa eden Mehmet Begit'in ağabeyi H.B, hala gözaltında tutuluyor.

DÜN BİR SALDIRI DAHA YAPILMIŞTI

Dün, DEM Parti Birecik İlçe Başkanlığı'na gece geç saatlerinde şahıs veya şahıslar tarafından silahlı bir saldırı daha olmuştu.