CHP’de 15 bin dolarlık bağış uçup gitti

İstanbul Pendik Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Kutlu Özdemir, 31 Mart seçimleri öncesi CHP Pendik İlçe Başkanlığı'na yaptığı 15 bin dolar bağışın akıbetinin belli olmadığını dile getirerek partiye başvurdu. Dilekçede "CHP Pendik İlçe Başkan Yardımcısı Ayhan Boz ile Kasım 2023'te görüşerek ilçe başkanlığına bağış yapmak istediğimi dile getirdim. Şahitlik için görevlendirilen İlçe Sekreteri Mustafa Barış Başarslan da eşlik etti" dedi. Ayhan Boz'a 15 bin dolar teslim ettiğini belirten Özdemir, "Seçim kampanyaları için bağış yapmak niyetiyle verdiğim bu paranın takibinin yapılmasını rica ediyorum" diye konuştu.