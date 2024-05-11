Haberler Gündem Haberleri CHP'deki "eşe dosta koltuk" furyası Genel Merkez'i karıştırdı! Belediyelere torpil genelgesi
Giriş Tarihi: 11.5.2024 18:26 Son Güncelleme: 11.5.2024 18:37

CHP'deki "eşe dosta koltuk" furyası Genel Merkez'i karıştırdı! Belediyelere torpil genelgesi

CHP'li belediyelerde yerel seçimlerin ardından eşe dosta koltuk dağıtma furyası Genel Merkez'de krize yol açtı. CHP Genel Merkezi, belediyelere genelge göndererek, kayırmacılık yapmama ve şeffaf olmaları konusunda belediye başkanlarına ikazda bulundu.

CHP’deki eşe dosta koltuk furyası Genel Merkez’i karıştırdı! Belediyelere torpil genelgesi

CHP Genel Merkezi'nden belediyelere 'kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele' genelgesi gönderildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzasıyla CHP'li belediyelere gönderdiği genelgede, son günlerde sıklıkla gündeme gelen torpil furyasına dikkat çekildi.

"KAYIRMACILIĞA TOLERANS GÖSTERİLEMEZ"

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde, bağlı kuruluşlarında ve iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile Belediye Başkan Yardımcısı atamaları başta olmak üzere belediyelerdeki personel yönetiminde akrabalık, hısımlık, ticari ilişki gibi sosyal ilişkiler, gerekli liyakat ve deneyim koşulları sağlanıyor olsa dahi, referans ve tercih konusu yapılamaz.

Akraba kayırmacılığı ya da siyasi kayırmacılıkla mücadele tek başına yasalar ve kurallarla sağlanamayacağı için bu tür uygulamalara karşı tolerans gösterilmez; etik temelli bir yaklaşımı uygulamaya koymak için yönetim kültüründe de değişikliğe gitmek hedeflenir."

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CHP'deki "eşe dosta koltuk" furyası Genel Merkez'i karıştırdı! Belediyelere torpil genelgesi
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