Türk Yunan ilişkilerini tarihte görülmemiş seviyeye çıkaracağız

Başkan Recep Tayip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis'in bugün Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi Yunan gazetesi Kathimerini'ye verdiği mülakatta önemli mesajlar verdi:Biz, dünyanın takdirle izlediği şekilde hem bölgemizde hem dünyanın değişik coğrafyalarında nasıl barışın kök salması için çabalıyorsak, Ege Denizi'nin iki yakasında da barışın ve huzurun ebediyen hakim olması için elimizden geleni yaparız. Bozmak kolay olandır. Zor olan inşa etmek ve sorunları ustalıkla çözmektir. Dolayısıyla iki ülkenin iki duvar arasına sıkıştırılmaya çalışılan ilişkilerini rahatlatmak ve o önyargılarla bezeli duvarları yıkmak elimizde. Tek ihtiyacımız olan çözüme odaklanmış ve samimi tarihi adımlardır. Hedef basit; sorunları çözerek dostluğumuzu pekiştirmek, ikili ilişiklerimizin seviyesini tarihte görülmemiş düzeye çıkartmaktır. Bunun için Türkiye olarak son dönemde samimi ve etkin adımlar attık ve buna da devam etmek niyetindeyiz.Sayın Miçotakis ile son dönemde bir uyum iklimi yakaladığımızı düşünüyorum. Atina'da bizleri memnun eden bir misafirperverlik ortaya koydular. Tabii ki Sayın Miçotakis'i Ankara'da ağırladığımızda, Türk misafirperverliğinin en nadide örneklerinden birini daha sergileyeceğiz. Sözünü ettiğimiz iklim somut meyveler vermeye başladı. Atina Bildirgesi, imzaladığımız anlaşmalar, protokoller onlardan sadece birkaçı. Yeter ki 'Şu sorunu çözelim diğerleri çözümsüz kalsa da olur.' demeyelim ve sorunların üzerine beraberce gidelim. Biz dostluk elimizi karşılık bulduğumuz müddetçe uzatmaktan çekinmeyiz. Dostluğa ve iyi komşuluk ilişkilerine önem veririz.Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede Türkiye'nin içinde bulunmadığı bir enerji platformunun başarılı olması güçtür.Doğu Akdeniz konferansını toplayarak 'kazan-kazan' anlayışı ile bir çözüm zemini oluşturmak mümkündür. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını yok sayılamaz.Tarihi, hukuki ve fikri zemini çürük tezler yerle bir olmaya mahkum. Elinizde tapu olmadan gelişigüzel bir yere bir baraka dahi inşa edemezsiniz. Adalardaki bu durum fiili bir durumdur, hukuki karşılığı ve yaptırımları vardır. Türkiye'nin fiili durumları kabul etmeyeceğini herkes bilir.Siyonistyayılmacılık, Filistin halkının topraklarını gasbetmeyi, gerekirse bunun için masum kanı akıtmayı kendine hak görüyor. Vadedilmiş topraklar hayali, bunların gözünü adeta kör etmiş durumda. Bu amaca ulaşmak için İsrail yönetimi, hiçbir kural, sınır, ahlak tanımıyor. Uluslararası hukuka bağlı bir devlet gibi değil de eli kanlı bir terör örgütü gibi hareket edenlerden insanlık bekleyemeyizBM kararlarını, uluslararası hukuku, insan haklarını pervasızca çiğnemeye devam ediyor. Sizin evinize biri gelip 'Burası artık benim, git buradan' derse tavrınız ne olur? Haliyle evinizi savunmanız ve haksızlığa karşı koymanız beklenir. Hamas ne istiyor, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarını geri almak. Batı'nın terörist damgası vurmaya çalıştığı Hamas ve Filistin'deki diğer direniş grupları, esas itibarıyla bu zulme verilen tepkiden doğmuştur. Hamas'ın, Filistin'de İsrail tarafından işgal edilmiş evlerine, iş yerlerine ve topraklarına sahip çıkan insanlardan başka bir şey değil. İki devlet temelinde çözüm, kalıc barış için etkin bir yoldur.(İsrail işbirlikçileri) BM Genel Kurulu'ndaki son oylamada insanlığın ortak vicdanı olmak yerine, yine İsrail'in yanında saf tuttu. Oysa 143 ülkenin 'evet' dediği, 25 ülkenin çekimser kaldığı karar, İsrail'in ve işbirlikçilerinin ne kadar yalnız olduğunu göstermiştir. Henüz Filistin Devleti'ni tanımayan bütün ülkeleri bir an önce Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyoruz.İsrail'in her vicdanlı sesi antisemitizm sopasıyla susturmasına fırsat vermeyeceğiz. Soykırımcı katilleri ifşa etmeye, maskelerini indirmeye, katliamlarını yüzlerini haykırmaya devam edeceğiz. Yöneticilerimizi, İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaları, İsrail'i ateşkese icbar edecek ticari, hukuki ve diplomatik adımları atmaları noktasında teşvik edeceğiz. Gönderdiğimiz yardımları artıracak, Gazze'nin yeniden imarı için şimdiden hazırlıklara başlayacağız.Ekim sonrası Gazze'de en vahşi şekilde sistematik toplu ölümlerde kimin imzası var? İnsanlara 'Şu bölgeye gidin' deyip oraya bombalar yağdıran İsrail'e ne denir? Netanyahu ortaya koyduğu soykırım yöntemleri ile Hitler'i de kıskandıracak seviyeye gelmiştir.Yunan medyası sayfalarını Erdoğan-Miçotakis zirvesine ayırdı. Ta Nea gazetesi Türkçe 'Kazan - kazan' manşeti ile çıkarken Erdoğan'ın verdiği sıcak mesajlar komşunun gündemine oturdu. Ethnos 'Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde hangi konular görüşülecek?' sorusuna yanıt aradı. Haberde 'Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs'ta Ankara'da bir araya gelecek. Kritik görüşmede, Yunan adalarına vize verilmesi sürecinden, düzensiz göçle ortak mücadeleye kadar pek çok konu ele alınacak' denildi. Maria Zacharaki imzalı haberde 'Türk tarafının amacı başta ekonomik alan olmak üzere birçok alanda iş birliğini güçlendirmek "yorumu da yer aldı. DIŞ HABERLERBATI Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik'teki Türk soydaşları ilgilendiren konular Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde gündeme gelecek. İki ülke arasında 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.BAŞKAN Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bir yıl içerisindeki dördüncü buluşmalarını bugün Ankara'da gerçekleştirecek. İkili ilişkilerde 2020'de yükselen gerginlik Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası karşılıklı jestlerle yakınlaşmaya dönüştü. Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretiyle de ilişkilerde yeni dönem başladı.Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Konstantinos Filis: Türkiye ile Yunanistan işbirliği yapabilir. Çünkü komşuyuz ve ortak sorunlara sahibiz. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Yorgos Tzogopoulos: İyi atmosferin korunması için çaba harcanmasına değer. Tecrübeli diplomatlar Türk-Yunan diyaloğunun, uzlaşmazlıkta bile gerekli olduğunu söyler. Öte yandan Anadolu Ajansı'nın Atina'da mikrofon uzattığı Yunanllılar iki ülke arasındaki dostluk ortamı ve diyaloğun devam etmesinden yana olduklarını belirtti. Hristina Vazilidu "Her şekilde dostuz. Siyasete ilişkin bir şey söylemek istemiyorum. Türkleri seviyorum. Halkların paylaşamayacağı bir şey yok." diye konuştu. AAAZINLIK haklarına son derece saygılıyız, hassasiyetimiz çok yüksek. Rum Ortodoks azınlık da ülkemizde hem eşit vatandaşlık haklarından yararlanmakta hem de azınlık haklarından istifade etmekte. Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için çalışmalar yapıyoruz. Yunanistan'daki Türk azınlığın eğitim alanında karşılaştığı sorunlarla ilgili de komşumuzdan aynı yapıcı yaklaşımı bekliyoruz.