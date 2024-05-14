Bakan Fidan’dan İsrail’in Gazze katliamına tepki: Dün yapılan ne kadar yanlışsa bugün yapılan da o kadar yanlış

Açıklamasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye ziyaretine de değinen Fidan, 'Dün sayın Miçotakis'in Ankara'ya bir ziyartet gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız son derece samimi. Bize verdikleri yönlendirme de bu yönde. Yunanistan'da da bu durum böyle. Cari sorunları nasıl çözebilir? Kronik sorunlara nasıl yaklaşabiliriz? Bunlar hem fikir bazından hem kalıcı çözüm bakımında çalışılıyor, bakılıyor' dedi..

'Ticaret kısmında iki tarafın da ciddi bir çabası var' diyen Fidan sözlerine şöyle devam etti;

'İlişkiyi ileri seviyeye taşımak için irade ortaya kondu. İki ülke gerek Ege'nin gerek ana kıtasının ortak projelerde ortak kalkınmada ne kadar uygun şekilde çalışma arayışı içinde. Bir bunları teşkil ediyoruz açıkçası.'