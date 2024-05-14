Diplomasiden, “Kökler ve Yollar” sergisi: Yarın sanat severler ile buluşuyor!

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) tarafından hazırlanan "Kökler ve Yollar" temalı karma serginin açılışı, yarın saat 18.30'da Çankaya'daki Galeri Soyut'ta gerçekleştirilecek. Derneğin kültür ve sanata yönelik faaliyetleri kapsamında sanatseverlerle buluşacak olan sergi, 16-19 Mayıs tarihlerinde ve saat 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergide 14 sanatçının resim, mozaik ve seramik çalışmaları yer alıyor.

Serginin isminde yer alan "Kökler" kelimesi, tayinlerle yoğrulan bir yaşam döngüsündeki kültürel aidiyeti temsil ediyor. "Yollar" kelimesi ise ülkelerde yaşanılan hikayeleri yansıtıyor. Dışişleri Bakanlığı mensupları ve eşlerinin dünyanın farklı noktalarında edindikleri tecrübeyi, ait oldukları kültürle harmanlayıp ortaya çıkardıkları eserler, yarın ilk kez görücüye çıkacak.

DMEDD'NİN GEÇMİŞİ

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği, yurt dışındaki temsilciliklerde görevleri başında şehit edilen dışişleri ve diğer bakanlık mensuplarının eş ve çocuklarının zor günlerinde yanlarında olmak, onlara destek olmak ve gerekli eğitim burslarını sağlamak amacıyla 24 Eylül 1981 tarihinde kuruldu. Yıllar içinde faaliyet alanlarını genişleten dernek, başta eğitim ve sağlık olmak üzere birçok alanda sosyal yardım projesine imza attı. 3 binden fazla öğrenciye burs veren topluluk, yurt genelindeki birçok kuruluşun tadilat ve donanımına da önemli katkılar sağladı.