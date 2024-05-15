Başkan Erdoğan’dan Slovakya Başbakanı Fico’ya geçmiş olsun mesajı: Şiddetle kınıyorum!

BAŞKAN ERDOĞAN: MİLLETİM ADINA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Başkan Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya geçmiş olsun mesajı yolladı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.