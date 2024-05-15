Başkan Erdoğan’dan Slovakya Başbakanı Fico’ya geçmiş olsun mesajı: Şiddetle kınıyorum!

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya toplantıdayken kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açılmıştı. Saldırıda yaralanan Fico, hastaneye kaldırılmıştı. Fico'nun, vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklanmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN: MİLLETİM ADINA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM
Başkan Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya geçmiş olsun mesajı yolladı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2024
Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.