Bu tünelden geçenlerin havası değişiyor

Antalya ile Konya arasında geçen yıl hizmete giren ve 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlayan Demirkapı Tüneli ve bağlantı yolu 1 yıldır bölgedeki ulaşımın can damarı oldu. Antalya- Konya arası ulaşım süresini 4 saatten 2.5 saate düşüren tüneli kullanan sürücüler, tünelin kendilerine zaman ve yakıt tasarrufu sağladığını anlattı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 yıl önce hizmete açılan Demirkapı Tüneli, Romalılardan itibaren kullanılan 2 bin 400 yıllık ulaşım güzergâhını yeniden canlandırdı. Roma, Bizans ve Selçukluların kullandığı 4 kilometrelik tarihi döşeme yolun altından geçen 5 bin 68 metre uzunluğundaki çift tüplü tünel ile Antalya ve Konya arası ulaşım süresi 4 saatten 2.5 saate düştü. Adını zirvesindeki tarihi "Demirkapı" geçidinden alan tünelin bir başka özelliği ise 4 dakika gibi kısa bir süre içinde karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlaması. Konya'dan Antalya yönüne giden sürücüler, doğa harikası Gembos ve Eynif ovalarından geçip tünele girdiklerinde, dakikalar sonra İç Anadolu'nun karasal ikliminden Akdeniz iklimine geçiyor.Tüneli kullanan vatandaşlar, tünel sayesinde 1 yıldır rahat ulaşım imkânına kavuştuklarını anlattı.: Demirkapı Tüneli, Antalya- Konya arasını 4 saatten 2.5 saate düşürdü. Zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlıyoruz. Ayrıca tüneli geçince havamız bile değişiyor. 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçiyoruz. 4 dakikada önce mont giyerken 4 dakika sonra tişörte geçiyoruz.Tünelin geçerek 1800 rakımdan, kısa sürede 100 metre rakıma iniyoruz. 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçmek ise bir filmde zaman tünelinin içinden geçmek gibi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaptıkları projeler ile yolları kısaltmaya, insanları kavuşturmaya devam ettiklerini belirterek, "Dakikalar içinde, karasal iklimden Akdeniz iklimine ulaştıran tünel 1 yaşında. Antalya-Konya arasındaki mesafeyi 30 kilometre kısaltan Demirkapı Tüneli..." dedi.Çift tüplü inşa edilen tünel, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet veriyor. 5.1 kilometre uzunluğundaki tünel, Antalya-Konya arasındaki mesafeyi 30 kilometre kısalttı. Bu sayede karbon salımı 11 ton azalırken, zaman ve yakıttan yılda 748 milyon TL tasarruf sağlandı.