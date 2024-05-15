Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü. "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Ayten Koçhan, "8 senedir benim çocuğundan haber alamadığını söyledi. Yaklaşık 3 senedir eyleme devam ettiğini hatırlatan Koçahan,hala da eylemimize devam edeceğim. Bir evladımıza bile dağda kalana kadar eylemimize devam edeceğiz. Çocuğuma sesleniyorum, Ersin oğlum beni görüyorsan, duyuyorsan yavrum dön. Gel teslim ol, yolunuz yol değil. Yeter anneler babalar ağladı. Biz daha sizin hasretinize dayanamıyoruz yavrum. Gelin devletimize teslim olun" diye konuştu.

Anne Koçahan, "PKK'den HDP'den ben çocuğumu istiyorum. Versinler bizim çocuklarımızı. Bu Kürt Türk davası değil bu ermeni davasıdır, bu İsrail'in davasıdır bu bizim davamız değil. Gelin teslim olun, ananeler böyle direnecek sizi dağdan indirene kadar. Bütün annelere sesleniyorum; Korkmayın gelin bize desteğe gelin" ifadelerini kullandı.

Atilla'nın annesi Şahinaz Özcan ise, "Oğlum 7 yıldır kayıp bir haber alamadım. Ben HDP'den PKK'den çocuğumu istiyorum. Yeter bu acıyı millete yaşatıyorlar. Allah onları da perişan etsin. Bu Kürt davası değil, bizde Kürdüz. Kimsenin hakkı yok milletin çocuklarını alıp götürmeye. Atilla sen benim sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol" diye konuştu.