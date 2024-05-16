Bakan Yerlikaya, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülke Filistin'in kıymetli Büyükelçisi Sayın Faed Mustafa ile bir araya geldik. Sayın Büyükelçiye nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. 7 Ekim'den bu yana zalimlikte sınır tanımayan saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ifade ettikleri gibi, 'Gazze Filistinlilerindir ve ebediyen de öyle kalacaktır.' Türkiye, her daim Filistinli kardeşlerinin yanındadır ve daima da yanında olmaya devam edecektir."

Görüşmede, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros da hazır bulundu.