Gevrek, kuru ekmek, sefer tasları... Bayraklı Belediyesi eylem alanı!

31 Mart yerel seçimleri sonrası Bayraklı Belediyesinde maaş krizi patlak verdi. Geçtiğimiz ay işçi maaşlarını yüzde 15 eksik yatıran Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal bu ayda işçi maaşlarında yüzde 30 ile 40'ı bulan kesinti yapılacağını açıkladı. Önal belediye çatısı altında görev yapan memurların da toplu sözleşme ile elde ettikleri sosyal denge tazminatlarında kesintiye gidileceğini duyurdu. Yaşanan şok gelişme sonrası önceki gün iş bırakan memurlar dün de belediye binası önüne yer sofrası kurup yemek ücretlerinin ödenmemesini protesto etti.

FİLİZ: BİRİLERİNİN KEYFİ İSTEDİ DİYE BIRAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

Belediye binası önünde açıklama yapan Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube Temsilcisi Nihat Filiz, "Bu ay toplu iş sözleşmelerimizin iyileştirmeleri yatırılmadı. Bunun üzerine demokratik tepkimizi gösterip 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. Ve dedik ki yarın da yeryüzü sofrası kurarak ikinci adımı atıyoruz. Sadece toplu iş sözleşmesinden doğan sosyal denge tazminatlarımız değil aynı zamanda yemek paralarımız da yatmadı. Toplu iş sözleşmelerimiz uzun, önemli bir mücadelenin sonucunda ortaya çıktı. Bugün geldiğimiz noktada bu ağır bedeller ödenerek elde edilen kazanımlarımız bir çırpıda elimizden alınmaya çalışıyor gibi bir hissiyat taşıyoruz. TİS ile elde ettiğimiz kazanımlarımızdan öyle birilerinin keyfi istedi diye vazgeçmemiz mümkün değildir" dedi. Filiz, geçmişte imzalanan toplu iş sözleşmelerinin yeniden gündeme getirilmesini, altına imza atılan rakamların aşağı çekilmek istenmesini doğru bulmadıklarını sözlerine ekledi.

ÜCRETLER ABARTILDIĞI KADAR DEĞİL

Önümüzdeki günlerde İzmir'deki belediyelerde örgütlü şube yöneticileri ile bir aya gelip yol haritası belirleyeceklerini ifade eden Filiz: "Çünkü bu sorun sadece Bayraklı Belediyesi'nde değil örgütlü olduğumuz tüm belediyelerde yaşanıyor" diye konuştu. Filiz aldıkları kararları önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

KELEŞ: SAKIN O HATAYA KAPILMAYIN

Tüm Bel-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş ise, belediye yönetimleri ile imzaladıkları toplu sözleşmelerde elde ettikleri kazanımların gasp edilmek istendiğini söyledi. Açıklanan tasarruf tedbirleri sonrası hemen servislerin iptal edildiğini belirten Keleş; "Buradan ilan ediyoruz. Bu krizi biz çıkarmadık, faturasını da biz ödeyemeyeceğiz! Bizler toplu sözleşme masasında belediyeleri zora sokan, onların ödeme dengelerini bozan taleplerde bulunmuyoruz. Aksine belediye emekçilerinin insanca yaşayabilecekleri, bir nebze olsun nefes alabilecekleri miktarları talep ediyoruz. Buradan, haklarımızı gasp eden Bayraklı Belediye Başkanına tekrar sesleniyoruz; Buna müsaade etmeyeceğiz. Haklarımıza yapılan saldırıları işçi arkadaşlarımızla dayanışma içinde hep beraber püskürteceğiz. İzmir'deki belediye başkanlarında her ay maaşla birlikte memurlara ödenmekte olan sosyal denge tazminatlarını yasal sınıra çekmek gibi bir tutum var. Sakın böyle bir hata yapmayın. Emekçilerin kazanılmış hakkına el uzatmayın. Siz değil misiniz? Emek en yüce değerdir diyen. Seçildikten sonra ilk önce el attığınız emekçilerin hakkı mı olacak? Sakın, sakın ola bu hataya düşmeyin. Emekçiler bunun bedelini size ağır ödetir" diye konuştu.