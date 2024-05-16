Haraç çetesine darbe: 117 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da yılbaşından bu yana mekânlara ateş eden, mala zarar verip işyeri sahiplerinden haraç almaya çalışan 182 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüphelilerden 117'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevlerine gönderildi. Operasyon kapsamında 50 ayrı kurşunlama olayının aydınlatıldığı belirtilirken çok sayıda silah ve mermi de ele geçirildi. Bazı saldırılara ait görüntüler de emniyet tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.