Kaş Cumhuriyet Başsavcısına algı operasyonu

Kaş Adliyesi'nde Başsavcı Gökhan Feyzoğlu ile avukat Hakan Tüzen arasında, 'tuvalet' tartışması üzerinden bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında algı operasyonlarına girişildi.

GÜVENLİK NEDENİYLE MÜSAADE EDİLMİYOR

Kaş Hükümet Konağının 3. katında faaliyetlerine devam eden Kaş Adliyesi'nde fiziki zorunluklar nedeniyle hakim - savcı ve adliye personelinin kullanımı için bir adet erkek ve bir adet kadın tuvaleti ayrıldığı, güvenlik gerekçesiyle vatandaş kullanımına müsaade edilmediği öğrenildi.

OLAY 3 AVUKATIN TUTTUĞU TUTANAKTAN FARKLI

Olay anına ilişkin güvenlik kamera kayıtlarında; Başsavcı Gökhan Feyzoğlu'nun tuvalete girdiği sırada içerden temizlik görevlisinin çıktığı arkasından ise Hakan Tüzen'in tuvalete girdiği görüldü. Burada Feyzoğlu ile Tüzen arasında bir diyalog yaşanırken, söz konusu diyaloğun, 3 avukatın imzasının bulunduğu tutanaktan çok farklı olduğu ortaya çıktı.

ÇIKMIYORUM SEN KİMSİN…

Başsavcılık tarafından tutulan tutanağa göre; Hakan Tüzen'in tuvalete girdikten sonra Başsavcı Feyzoğlu "Burası personele ait. Vatandaşlarımız alt kattaki tuvaletleri kullanabilir" dedi. Bunun üzerine Tüzen, "çıkmıyorum, sen kimsin" diye karşılık verdi.

BENİ DIŞARI KİMSE ÇIKARTAMAZ

Adliyenin Başsavcısı olduğunu ve hükümet konağının 3. katında faaliyet gösteren adliyenin lavabolarının adliyenin temizlik görevlileri tarafından yapıldığını, temizlik nedeniyle lavaboların hakim – savcı ve adliye personeline ayrıldığını söyleyen Feyzoğlu'na Hakan Tüzen'in "Avukatım, kimse beni dışarı çıkartamaz" şeklinde ifadeler kullandığı, tuvaletten çıkarken de "sen kimsin beni tuvaletten çıkartıyorsun" dediği kaydedildi.

Söz konusu yaşanan olay sonrası, olay yerinde olmayan bulunmayan 3 avukatın da imzasıyla Başsavcı Feyzoğlu hakkında yalan ve iftiralarla dolu, gerçek dışı bir tutanak tutulurken, bu tutanak üzerinden Feyzoğlu hakkında sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında algı operasyonu yapıldı.