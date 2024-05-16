Marmaris Belediyesi’nin eski hizmet binası ihalesi iptal edildi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2019 yerel seçimleri kampanya sürecinde, denize sıfır belediye binasını yıkarak yerine Marmaris Yaşam Merkezi Projesi vaat etmişti. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan belediye binasının yeri ise bir süre otopark olarak kullanıldı. Aradan geçen süre içerisinde prestij projesi olarak duyurduğu vaadini hayata geçirmek için herhangi bir adım atmayan belediye, ardından halka danışmadan ticarethane yapmak için, geçen 24 Kasım 2023'te ihaleye çıktı. Taban alanı bin 673 metrekare arsaya, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılacak 5 dükkân ve 78 ofis için, 25 yıl boyunca belediyeye yıllık 1 milyon TL ödenecekti.

Meclis üyeleri Duran İlgün, Elmas Ulupınar, Süleyman Eroglu ve AK Partili Belediye Meclis Üyesi Avukat Ayşegül Mungan mahkemeye başvurarak, ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep etti. Projeye, Marmaris Kent Konseyi, Ekoloji Mücadele Komitesi üyeleri ve çevreci vatandaşlar tepki göstermişti. Halkın tepkisine söz konusu bölgenin 25 yıllığına bir firmaya kiraya verilmesinin ardından bölgede inşaat çalışmaları başlamıştı.

MAHKEME İHALEYİ İPTAL ETTİ

Söz konusu projeyle ilgili Marmaris Belediye Meclis üyelerinin açtığı ihale iptali ve yürütmeyi durdurma davasında Muğla 2. İdare Mahkemesi, Marmaris Belediyesinin aldığı kararın yürütmesinin durdurarak ihalenin hukuksuz olduğunu vurgulamıştı. Söz konusu davayla ilgili karar açıklandı. Mahkeme, Marmaris Belediyesinin denize sıfır eski hizmet binasının yıkılan yerine, ticarethane yapılması için bir firmaya 25 yıllığına yap-işlet-devret modeli ihalesinin edilmesine karar verdi.