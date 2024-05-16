Müteahhitler birbirlerini suçladı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 28 kişinin hayatını kaybettiği 2 bloklu ve 6 katlı Mithat Kuk Apartmanı'nın yapım sorumluları 3'ü tutuklu, biri firari 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.İddianamede, tutuklu sanıklar binanın müteahhitleri Gökhan F. ve babası Medhat F., proje denetçisi Züheyr G. ile tutuksuz sanıklar statik proje müellifi İmren A., yapı sorumlusu müteahhitlerinden İsmet Ç. ve Meriç F., şantiye şefi Anıl F., kontrol elemanı Yeter M. ve firari yapı denetim firması yetkilisi Cüneyt C.'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.Yapının sorumlu müteahhitlerden tutuksuz İsmet Ç., iddianamedeki ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi.Apartmanın yapım aşamasında hiç bulunmadığını iddia eden İsmet Ç, "Yaklaşık 11 yıl önce kadar müteahhitlik belgesi aldım, inşaat işleriyle uğraşan fakat müteahhitlik belgesi olmayan kişilere cüzi bir şekilde kullandırdım. Soruşturmaya konu binayı yapmak için Medhat F. bana müteahhitlik belgemi kullanmak için teklifte bulundu. Cüzi bir miktar karşısında belgemi kullandırdım. Yapım aşamasında hiç bulunmadım. Binayı Medhat F. yaptırdı" ifadelerini kullandı.Binanın müteahhitlerinden tutuklu Medhat F. ise apartmanın arsasının oğlu Gökhan F.'ye ait olduğunu anlatarak, "Oğlum binanın yapımı için gerekli ruhsatı aldı ancak müteahhitliğini yapmadı. Benim bu binanın yapımıyla ilgili bir dahlim yoktur" şeklinde ifade verdi.Tutuklu müteahhitlerden Gökhan F. de inşaat işi yaparak geçimini sağladığını ve binanın bulunduğu arsayı 2015'te aldığını, inşaatı bitirmesi için anlaştığı İsmet Ç.'nin yalan söylediğini ileri sürdü. Gökhan F. "Yaptırdığım bazı binalar yıkıldı. Can güvenliğim açısından ve insanların kızgınlıklarının geçmesi amacıyla ilçeden ayrıldım" dedi. Tutuksuz diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürdü.İddianamede ise yapı ruhsatında müteahhit İsmet Ç. olarak görünse de fiili olarak müteahhitlik görevini Medhat F. ile oğulları Gökhan F. ve Meriç F.'nin yerine getirdiği bilgisine yer verildi.Hatay'ın Payas ilçesinde TOKİ tarafından çevre düzenlemeleri tamamlanan konutlarda vatandaşlar yaşamaya başladı. Afet konutlarının ilk sakinlerinden olan 80 yaşındaki Zeynep Öztürk, yeni evinin heyecanını yaşıyor. Yeni yuvasına kavuşmanın mutluluğunu dile getiren depremzede Zeynep Öztürk, yeni evinde komşularını beklediğini dile getirerek, "Ne diyeyim, şükür Allah'ıma Cumhurbaşkanımız var. Bir kuşa laf söylüyorum, bir çiçeklere varıyorum. Başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.