‘Sıfır Atık’ projesine AKDENİZ-PA ödülü verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Avrupa-Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, bölgenin barış ve refahına faaliyetleriyle katkıda bulunan projelere verilen Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Ödülü'nü, Portekiz'de düzenlenen törenle aldı. Ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına Bakan Özhaseki, dün Portekiz'de düzenlenen törenle aldı. Forum Braga Konferans Salonu'ndaki törende, PAM Genel Sekreteri Sergio Piazzi'nin elinden ödülü alan Özhaseki, Türkiye olarak, Akdeniz Parlamenter Asamblesi'ne taraf olmaktan ve katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Özhaseki, törende yaptığı konuşmada da Sıfır Atık Hareketi'nin bütün dünyanın örnek aldığı bir çevre hareketi ve ekonomik döngü modeli haline geldiğini belirtti. Özhaseki Sıfır Atık Hareketi'nin hem çevreyi koruduğunu hem de israfı önlediğini vurguladı.