Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Gürcistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan: Ticaret hedefi 5 milyar dolar
Giriş Tarihi: 16.5.2024 18:17 Son Güncelleme: 16.5.2024 19:18

SON DAKİKA | Gürcistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan: Ticaret hedefi 5 milyar dolar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Gürcistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaştığını belirten Başkan Erdoğan, hedefin 5 milyar dolar olduğunu kaydetti. Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ise Başkan Erdoğan için "Liderliğiniz bize örnek oluyor" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA | Gürcistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan: Ticaret hedefi 5 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı. Külliye'deki karşılama töreninin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ikili görüşmeye geçti.

Heyetler arası görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Kobakhidze ile ortak basın toplantısı düzenledi.

SON DAKİKA | Gürcistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan: Ticaret hedefi 5 milyar dolar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gürcistan ile 5 milyar dolar ticaret hedefimize kısa sürede ulaşacağız. FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile mücadeleyi görüştük. Güvenlik iş birliği alanındaki ilişkilerimizi gözden geçirdik."

Kobakhidze ise Başkan Erdoğan için "Liderliğiniz bize örnek oluyor" sözlerini kullandı.

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SON DAKİKA | Gürcistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan: Ticaret hedefi 5 milyar dolar
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