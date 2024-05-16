Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı. Külliye'deki karşılama töreninin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ikili görüşmeye geçti.

Heyetler arası görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Kobakhidze ile ortak basın toplantısı düzenledi.

SON DAKİKA | Gürcistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan: Ticaret hedefi 5 milyar dolar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gürcistan ile 5 milyar dolar ticaret hedefimize kısa sürede ulaşacağız. FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile mücadeleyi görüştük. Güvenlik iş birliği alanındaki ilişkilerimizi gözden geçirdik."

Kobakhidze ise Başkan Erdoğan için "Liderliğiniz bize örnek oluyor" sözlerini kullandı.