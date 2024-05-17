5 ayda bin terörist etkisiz

Mehmetçik terörle mücadelesini son sürat devam ettiriyor. 47'si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar bin terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Harekâtı'nda da bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 931 oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk basın bilgilendirme toplantısında şu bilgileri paylaştı:47'si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar bin terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur.Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama- tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edilmiştir. Pençe- Kilit Harekâtı'nda bugüne kadar 931 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1.970 silah ve 837.630 mühimmat ele geçirilmiş, 2.741 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 1.021 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir.Ada'ya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yıldönümü kapsamında TCG Anadolu KKTC'ye gidecek. 50'nci yıla özel logo tasarımı, anı pulu ve madeni para basımı yapılacak.mniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, "Siyasi Alan Yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren PKK mensuplarına yönelik 22 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 239 örgüt üyesi gözaltına alındı. Şırnak'ta daterör soruşturması kapsamında 40 şüpheli gözaltına alındı.SABAH