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Giriş Tarihi: 17.5.2024 16:18

Antalya’da 22 FETÖ üyesi yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 22 kişi yakalandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da 22 FETÖ üyesi yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 22 kişi yakalandı. KOM ekipleri yapılan teknik ve fiziki çalışmalarının ardından operasyon kararı aldı.

Önceden belirlenen adreslere 14 Mayıs tarihinde düzenlenen operasyonda 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından 22 kişi adliyeye sevk edildi.

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Antalya’da 22 FETÖ üyesi yakalandı
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