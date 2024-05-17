Ardahan Belediyesi’nde maaş krizi: Çalışanlar mağdur edildi

Bu ay personel maaşlarının ancak yarısını ödeyebilen CHP'li Ardahan Belediyesi çalışanlarına büyük bir şok yaşattı. Maaşlarına güvenerek borçlanan çalışanlar mağdur edildi.

İsmini vermek istemeyen çalışanlar, "Başkan bey çok yalan söylüyor. Seçim öncesi bizi kandırdı verdiği hiçbir sözü tutmadı. Kendisine soru soran gazetecilere belediyenin kasasının dolu olduğunu söylüyordu, kimseye ihtiyaçlarının olmadığını söyledi. Bizde ona güvendik ona göre maaşımızı ayarladık, plan yaptık. Şimdi maaşımızın yarısını alabildik, perişan durumdayız" dedi.

Yerel seçimlerde, "Bizim bankalara borç verecek kadar paramız var" diyerek propaganda yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, bu ay işçilerin maaşlarının ancak yarısını ödeyebildi. İşçiler hesaplarına baktıklarında büyük bir şok yaşadılar, hesaplarından maaşlarının yarısı kadar paranın yattığını gören çalışanlar, birbirini aramaya başladılar, sonrasında bütün işçilerin aynı durumda olduğu anlaşıldı. Ayrıca personel maaşlarını ödemediği için bir çok çalışanı mağdur eden Faruk Demir, gelenek haline getirdiği sık sık şehir dışına çıkmasıyla da eleştirilerin odağı oldu.

PERSONEL AÇIKLAMA BEKLERKEN O ANKARA'DA

2019'dan beri Ardahan Belediye Başkanlığı yapan Faruk Demir, maaşlarla ilgili bir açıklama yapmazken, CHP'li büyükşehir belediyelerinden yardım almak için soluğu il dışında aldı.

ARSA PARALARI NEREDE ?

Demir'in seçim sürecinde "kasamızda paramız var. israf yapmıyoruz, kendi göbeğimizi artık kendimiz kesiyoruz" söylemleri de havada kaldı.

AK Parti eski belediye başkan adayı Yunus Baydar ise bu konuyu soran gazetecilere, "Peki israf yok, kiralama yok, birçok proje ve yatırım devletin destekleriyle yapıldı. Yetmedi milyonluk arsa satışlarından gelir elde edildi. Yapılan bu satışlardan gelen paralar nerede ? Biz sorduğumuzda paralar kasada diyordu. Kasadaysa personelin maaşını niye ödeyemiyorsun?" dedi.

Belediye bütçesinin yarısına yakın bölümünü kendi gezi ve ziyaretlerine ayırdığı ileri sürülen belediye başkanı Demir, yerel seçimler de vadettiği "evi olmayan personellere ev yapacağım" sözleri bir yana maaşları ödeyemez duruma düştü.