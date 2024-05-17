Eylem timi imha edildi

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'de eylem yapmak üzere gönderdiği Tufan Koçer kod adlı Ahmet Bayar ve Mervan Zerevan kod adlı Ahmed İbrahim El Ahmed adlı teröristler MİT'in Irak'ın Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirildi. MİT'in aldığı istihbarat sonrası militanların eylem talimatı aldıktan 24 saat sonra etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Terörist Bayar'ın örgütün kırsal kadrolarına 2012'de katıldığı, uzun süre Suriye'de faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye karşı eylemsel faaliyetlerde yer aldığı, 2018'den sonra Hakurk bölgesine geçtiği belirlendi. Ahmed İbrahim El Ahmed'in ise 2017'de Hakurk bölgesine geçtiği öğrenildi.