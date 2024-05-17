FETÖ’ye Kıskaç-15 operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Türkiye genelinde eşzamanlı olarak KISKAÇ-15 operasyonu düzenlendi. FETÖ'nün devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şüphelilere yönelik operasyon kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan, Şanlıurfa, Ordu ve Rize'de belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonlar kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığı evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.