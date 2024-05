Kurtulmuş’tan AK Parti Grubu’na anayasa ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında AK Parti Meclis Grubu'nu ziyaret ederek, Grup Başkanı Abdullah Güler ve parti yöneticileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, "Türkiye'nin, iki tane darbenin izini taşıyan mevcut anayasadan kurtulması, bu konuda da TBMM'nin üyelerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi her türlü siyasi mülahazanın üstündedir. Burada samimi olmak, niyet okumaktan vazgeçmek, her şeyi açık ve şeffaf şekilde milletin önünde söylemek, bu sürecin samimiyetle yürütülmesini temin etmek de en önemli konulardan bir diğeridir. Buna dikkat ederek yolumuza devam edeceğiz" dedi. Sürecin sağlıklı işlemesi için diyalog zemininin kurulması gerektiğini aktaran Kurtulmuş, bu konuda bir iklimin oluştuğunu görmekten memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Normalleşme diyerek son günlerde çok sıkça üzerinde durduğumuz bu siyasi atmosferin ciddi şekilde karşılıklı olarak birbirini anlamak temelinde geliştirilmesi, siyasi müzakere ikliminin oluşması fevkalade önemlidir" değerlendirmesinde bulundu. Kurtulmuş, yeni anayasanın içeriğine ilişkin görüşmelerin ekim ayından itibaren başlayabileceğini belirtti. AK Parti Grup Başkanı Güler ise diğer siyasi partilerin de anayasa konusundaki ihtiyacı belirttiğini hatırlattı. Türkiye'nin sivil, demokratik, çoğulcu, katılımcı bir anayasaya kavuşması gerektiğini ve bunu Türk milletine hediye etmek istediklerini vurgulayan Güler, anayasa konusunda TBMM Başkanı Kurtulmuş'a her türlü desteği vereceklerini ve çalışmalara katkı sağlayacaklarını belirterek, "1980'li yılların ekonomik ve iktisadi koşullarını, toplumsal yapısını, vesayet anlayışının her maddeye sinmiş kurallarını taşıyan 1982 Anayasası'ndan mutlaka kurtulmamız lazım" dedi. Güler, günün ekonomik ve iktisadi koşullarını yansıtan, temel hak ve özgürlükleri garanti altına alacak anayasanın yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.