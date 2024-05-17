Sahte raporla 1 milyarlık vurgun

Hatay'da, sahte rapor, reçete ve vekâletnameler düzenleyerek kamuyu yaklaşık 1 milyar lira zarara uğrattığı belirlenen elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun yaptığı suç örgütüne yönelik Hatay merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına aldı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabancalar, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda vekâletname, reçete, dekont ve senet ele geçirildi. Ayrıca MASAK ve Adana SGK Sağlık Denetim Ekibiyle yapılan ortak çalışmalar sonucu organize suç örgütünün yaptığı eylemlerde; 6 bin 532 adet usulsüz olarak düzenlenmiş noter vekâlet belgesinin kullanıldığı tespit edildi. Örgütün medikal firmalar üzerinden genellikle yaşlı veya küçük yaştaki vatandaşların kimliklerini kullanarak usulsüz rapor çıkardıkları, rapor çıkarılan kişilere boş kâğıtlar imzalatarak ya da imzalarını taklit ederek sahte reçeteler düzenledikleri belirlendi. Reçetelere ait faturalar ve hak sahiplerinin adına noterde düzenlenmiş sahte vekâletnameler ile PTT şubelerinden tahsilat yaparak haksız kazanç elde ettikleri saptandı.