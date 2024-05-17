Şanlıurfa DEAŞ operasyonu: 44 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin saklandıkları adresler belirlendi.

14 Mayıs'ta özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Şanlıurfa ve Konya'da 44 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel içerikli yayın ele geçirildi. Şahısların yapılan incelemelerinde bazı yabancı uyruklu şüphelilerin Suriye'de terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Polis adliye çevresinde ise yoğun güvenlik önlemi aldı