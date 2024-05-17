Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başvuru duyurusu yayımlandı! İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için kritik tarih
Giriş Tarihi: 17.5.2024 18:30 Son Güncelleme: 17.5.2024 18:44

SON DAKİKA | Başvuru duyurusu yayımlandı! İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için kritik tarih

Son dakika haberi... 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılacak atamalar için başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

SON DAKİKA | Başvuru duyurusu yayımlandı! İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için kritik tarih

Son dakika haberi... 20 Bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru duyurusu yayımlandı.

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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SON DAKİKA | Başvuru duyurusu yayımlandı! İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için kritik tarih
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