Adana’da 50 milyon TL’lik sahte altın operasyonu

Adana merkezli 4 ilde piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlara yönelik "Ayar-3" operasyonlarının düzenlendiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon lira olan 3 bin 646 çeyrek altın, 811 yarım altın, 1614 tam altın ile 57 reşat altını ele geçirildiği bilgisini verdi.

Sosyal medya hesabından operasyonun bilgilerini paylaşan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş'ta "Ayar" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu, 14 tam altın kalıbı, 13 yarım altın kalıbı, 10 çeyrek altın kalıbı, 10 altın kalıplarına ait halka, 4 basıma hazır pul altın ve siparişlere ait evraklara el konuldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."