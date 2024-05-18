AK Parti’de değişimin yol haritası belli oldu: Yeni, heyecanlı, dinamik kadro

AK Parti'de seçimler nedeniyle geçen yıl yapılamayan geleneksel istişare kampı ile değişim süreci başlayacak. Değişimde kamp ve kongreden oluşan 2K formülü ile yoluna güçlenerek devam etmeyi planlayan AK Parti'de kamp hazırlıkları başladı. Parti yönetimi, ilk olarak 7, 8 ve 9 Haziran'da Kızılcahamam'da milletvekilleri kampı düzenleyecek. 1-2 Temmuz'da AK Parti Genel Merkezi'nde yapılması planlanan belediye başkanları kampında da izlenecek yol haritası belirlenecek.AK Parti'nin 22 Haziran'da toplanacak MKYK toplantısında parti yönetiminde yapılacak değişimle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük kongreye hazırlık sürecini başlatması bekleniyor. Büyük kongrede ise köklü bir değişimle partiye yeni bir soluk getirilmesi planlanıyor. İlk etapta bazı genel başkan yardımcılarının değiştirilmesi, il başkanlarına da yeni atamalar yapılması bekleniyor. Milletvekillerine yönelik 7-8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek geleneksel istişare kampında yeni yol haritasının çerçevesini kurmaylarıyla paylaşacak olan Erdoğan, TBMM'de vekillerin disiplinli şekilde çalışmaları, her vekilin başta kendi seçim bölgeleri olmak üzere sahayı ihmal etmemeleri, yerel seçimde tercihini başka partiden yana kullanan seçmenin gönlünün yeniden kazanılması için talimatlar vermesi bekleniyor. Kampa bakanlar, bakan yardımcıları, MKYK üyeleri, MDK üyeleri, parti içi demokrasi hakem kurulu üyeleri, siyasi erdem etik kurulu üyeleri, kurucular kurulu üyeleri, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları, birim başkan yardımcıları katılacak.