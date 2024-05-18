Antalya’da ’Rüşvet’ tutuklaması

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hazine arazilerinin kiralanması ve satışı ile ilgili vatandaşlardan para talep edildiği iddialarına yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Milli Emlak Şefi Ahmet Ö. ile harita mühendisi Alper U. tutuklandı. Vatandaşların şikayetinin ardından Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri hazine arazilerinin kiralanması ve satışı ile ilgili vatandaşlardan para talep edildiği iddialarına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

OPERASYON DÜZENLEDİ

KOM ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı aldı. 'Rüşvet' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda geçen perşembe Gazipaşa'da Milli Emlak şefi olarak görev yapan Ahmet Ö. ile harita mühendisi Alper U. gözaltına alındı. Ekipler, Milli Emlak Şefi Ahmet Ö., Alper U.'nun hazine arazilerinin kiralanması ve satışı ile ilgili vatandaşlardan para talep ettiği tespit etti. İşlemlerinin ardından 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.