Bakan Özhaseki: Denizler halkındır, işgalci ne varsa yıkacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Denizler Halkın' projesi ile Hatay'dan Artvin'e kadar tüm kıyılarda kaçak yapıların hepsinin tek tek yıkılacağını söyledi.

RANT DERDİNDE OLANLARA GEÇİT YOK

Denizler halkındır sloganıyla yeni bir hareket başlattıklarını kaydeden Bakan Özhaseki, "Hatay'dan başlayarak, Artvin'e kadar uzanacak sahil şeridinde tarama yapılıyor. Burada kaçak ne varsa, işgal ne varsa, kim nerede nasıl bir şey yaparsa yapsın, devletin gücünden büyük güç olmaz. Halkın denize ulaşımını, ücretsiz kullanımını engelleyen ne varsa yıkacağız. Denizler halkındır. Vatandaşımızın denizlere ulaşmasına engel olup rant elde etme derdinde olan kaçak, işgalci ne varsa hepsini yıkacağız" dedi.