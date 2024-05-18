Büyükerşen’e 7 yıl hapis istemiyle dava

Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile 4 sanık hakkında, yönetici pozisyonlarında bulundukları vakıf ve şirketler üzerinden 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Büyükerşen hakkında 'güveni kötüye kullanma'dan 2 kez olmak üzere 7 yıla, 'haksız mal edinme'den 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları reddeden 5 sanık, Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.