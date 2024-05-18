CHP’nin eş, dost ve akraba istihdamı sınır tanımıyor: Belediyeyi sülale çiftliğine çevirdi

Özgür Özel'in üniversite arkadaşı olan Ali Orkun Ercengiz ise Ali Say ile dedelerinin kardeş olduğunu, Mustafa Bozkurt'un 2007'den beri belediyede çalıştığını ve 2021'de ihtiyaç duyulması üzerine başkan yardımcılığına atandığını, Hülya Eraslan'ın 28 yıllık belediye çalışanı olduğunu öne sürerek, "Adem'den beri akrabayız, ne yapacağız? Burdur küçük bir şehir, ayıklamaya kalksam belediyede çalıştırabileceğim kimse kalmaz. Yani yeni yaptığım bir atama yok" dedi.