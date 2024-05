CHP’nin eş, dost ve akraba istihdamı sınır tanımıyor: Belediyeyi sülale çiftliğine çevirdi

Muhammet Taşkın'ın listesine göre, Ali Orkun Ercengiz'in teyzesinin oğlu Ali Say hem başkan yardımcısı hem de Su İşleri Birim Şefi, Ali Say'ın eşi Naile Say İmar Müdürlüğü personeli, Ali Say'ın kardeşi Eren Say, Park Bahçeler Müdürlüğü personeli, teyzesinin damadı Mustafa Bozkurt hem başkan yardımcısı hem de İmar Müdürü, teyzesinin oğlu Ali Burak Polat Özel Kalem Müdürü, Polat'ın eşi Müzeyyen Polat itfaiye personeli, köylüsü Hülya Eraslan da belediye başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.