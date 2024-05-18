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Giriş Tarihi: 18.5.2024 17:56

Başkan Erdoğan'dan 18 Mayıs Müzeler Günü'ne özel paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, 18 Mayıs Müzeler Günü'nü tebrik etti.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Başkan Erdoğan’dan 18 Mayıs Müzeler Günü’ne özel paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: 18 Mayıs Müzeler Günü'nü tebrik ediyor, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizi bugün başlayan Müzeler Haftası münasebetiyle ülkemizin kadim kültürünü yaşatan müzelerimizi ziyaret etmeye davet ediyorum. Göreve geldiğimiz günden bugüne, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına zenginlik katacak, bu alandaki çeşitliliğe katkı sağlayacak her türlü esere, projeye, çalışmaya sahip çıktık.

12 BİNDEN FAZLA ESER TOPRAKLARINA DÖNDÜ

169 müzeyi tamamen yeniledik. 61 müzeyi ilk kez ziyarete açtık. 23 müzemizi yeni inşa edilen binalarında milletimizin hizmetine sunduk. 12 bin 138 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam edeceğiz.

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Başkan Erdoğan'dan 18 Mayıs Müzeler Günü'ne özel paylaşım
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